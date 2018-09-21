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новый баланс 574 grau

 
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Автор Сообщение
Marciaaa



Зарегистрирован: 21.09.2018
Был последний раз: 21.09.2018
Сообщения: 3
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2018 8:35 am    Заголовок сообщения: новый баланс 574 grau Ответить с цитатой
Новый баланс уже давно является мировым лидером в обеспечении высококачественной кроссовки. Эта компания гордится тем, что включает в себя самые современные технологии в своих продуктах, и именно это они сделали с new balance damen sneaker модель. То, что делает этот ботинок настолько экстраординарным, заключается в том, что его пятка и передняя нога сделаны из амортизатора ABZORB SBS, гарантируя, что их ноги совершенно удобны во все времена. Эта функция действует как амортизатор, так что бегуны не чувствуют боли, когда они приземляются на землю. Ноги сохраняются здоровыми и безопасными на всем протяжении бега, а бегуны гарантируют долгий пробег.

Средняя подошва обуви New Balance выполнена из полиуретановой технологии EVA и ENCAP, которая наиболее известна тем, что обувь имеет удлиненную прочность. Бегуны могут рассчитывать на новый баланс за годы оптимальной и качественной работы. С подошвой, изготовленной из материала N-Durance, который является очень прочным резиновым составом, бегуны могут взять этот ботинок на шероховатые поверхности, не беспокоясь о его износе. Его внешний слой выполнен из высококачественной сетки, которая является легкой, но долговечной и обеспечивает максимальную поддержку для пользователя.

new balance 574 herren schwarz варьируется от очень узкой до очень широкой. Мужчины варьируются от B до 6E, а женщины варьируются от 4A до 4E. Они также поставляются с гелевыми вставками и каблуками - в дополнение к этому они могут конкурировать с менее дорогой другой фирменной спортивной обувью. Еще одна интересная вещь: обувь New Balance не имеет имен для разных дизайнов. Каждая модель имеет только номер.

Новый баланс имеет несколько инновационных технологий, построенных в каждой из своих ботинок для бега. К ним относятся запатентованная технология N-energy, медиальная система поддержки Stabilicore, ABSORB Strobel Board, промежуточная подошва ACTEVA, резиновая резина Ndurance, лайнер LockDown и Phantom Liner. Но, во-первых, большая часть их обуви изготовлена из сетки, замши и синтетического материала или из смеси этих материалов, schuhe new balance.
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