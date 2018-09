Lorraineee







Добавлено: Пт Сен 21, 2018 8:22 am Заголовок сообщения: новый баланс outlet



Бегуны, которые занимаются грубым наружным ландшафтом, будут любить new balance 574 homme pas cher



Для людей, которым нужны кросс-тренеры, которые будут работать вне занятий фитнесом, мужчины и женщины new balance 574 femme noir



new balance 574 femme blanche Обувь и обувь New Balance первоначально начиналась как компания поддержки арки для людей, которые большую часть времени проводили на ногах - медсестер, полицейских и официанток. Они ориентировались на тех людей, которые хотели, чтобы обувь была очень удобной и могла помочь в их длительной работе. С одной целью - предложить самую удобную обувь, с тех пор она разветвляется, производя спортивную обувь в США. Их специализация заключается в том, чтобы убедиться, что их обувь подходит, поэтому вы будете носить их с комфортом.Бегуны, которые занимаются грубым наружным ландшафтом, будут любитькроссовки. Этот технический трейлер предназначен для обеспечения стабильности и амортизации даже самых грубых внедорожных дорожек. С верхней частью из сетки и GORE-TEX и вставкой из ортолитовой пены обувь легкая, водонепроницаемая, дышащая и удобная. Он также противомикробный, чтобы бороться с фанк-запахом ног. Подошва изготовлена из резинового состава N-Durance от New Balance для долговечности. Шнурки Sure Lace обеспечивают поддержку середины стопы.Для людей, которым нужны кросс-тренеры, которые будут работать вне занятий фитнесом, мужчины и женщины- отличный выбор. Это прочный и гладкий мульти-спортивный ботинок с амортизатором ABZORB в передней части стопы и пяткой для превосходной амортизации. Подошва C-CAP обеспечивает поддержку и амортизацию, в то время как СТАБИЛЬНОСТЬ WEB обеспечивает поддержку midfoot. Для тяги, подошва Vibram обеспечивает отличный поверхностный контакт. И мужские, и женские версии этой тапочки входят в коричневую верхнюю часть замши. Мужчины достигают размера 15 и шириной 4E, в то время как женщины достигают размера 11 и ширины D.- отличный ботинок, который подходит для комнаты, поэтому ваши ноги не сплющиваются и не устанавливают хорошую прокладку на пятках. Я обычно ношу широкую или экстра широкую кроссовок, и она была достаточно прочной и очень удобной в широкой ширине. У меня широкие ноги с некоторыми проблемами (например, с банионами), и это заставит вас снова почувствовать себя хорошо. Эти ботинки также входят в 2E. На самом деле это моя пятая пара обуви New Balance. Я рекомендую New Balance, поскольку они верны своему слову, и их обувь потрясающая, удобная. И важно то, что у меня больше нет боли на коленях, когда я ношу их ботинки.

