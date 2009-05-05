BACKSTREET BOYS & AARON CARTER

ngirlcarter писал(а): ТЫ ПРОСТО ТАК БЕСПЛАТНО ВСЕ ОТДАЕШЬ? ТОГДА ЗАБЕРУ!



Нет, не бесплатно.)))

Я продаю, но недорого на мой взгляд - учитывая размер коллекции. Но единственное условие, что только все вместе, т.к. совершенно нет времени на то, чтоб распродавать все по отдельности.

Материалам по 19-16 лет (1998-2000 гг.), все в очень хорошем состоянии, почти все постеры без следов скотча и т. д. , все из зарубежных журналов, в свое время угрохана КУЧА денег.

Цену писать тут не очень корректно, поэтому обращайтесь в л. с.