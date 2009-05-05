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Зарегистрирован: 11.03.2017 Был последний раз: 12.03.2017 Сообщения: 21
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 8:13 pm Заголовок сообщения: BACKSTREET BOYS & AARON CARTER
Привет всем! Кому-нибудь нужны материалы о BSB и Aaron Carter из зарубежной (и чуток Российской) прессы? Остались еще коллекционеры? Все статьи и постеры из очень старых журналов (~1997-2000 гг). Отдаю только все вместе.
Зарегистрирован: 11.03.2017 Был последний раз: 12.03.2017 Сообщения: 21
Добавлено: Вс Мар 12, 2017 9:59 am Заголовок сообщения:
ngirlcarter писал(а):
ТЫ ПРОСТО ТАК БЕСПЛАТНО ВСЕ ОТДАЕШЬ? ТОГДА ЗАБЕРУ!
Нет, не бесплатно.)))
Я продаю, но недорого на мой взгляд - учитывая размер коллекции. Но единственное условие, что только все вместе, т.к. совершенно нет времени на то, чтоб распродавать все по отдельности.
Материалам по 19-16 лет (1998-2000 гг.), все в очень хорошем состоянии, почти все постеры без следов скотча и т. д. , все из зарубежных журналов, в свое время угрохана КУЧА денег.
Цену писать тут не очень корректно, поэтому обращайтесь в л. с.
Зарегистрирован: 11.01.2010 Был последний раз: 20.08.2017 Сообщения: 436 Откуда: Тольятти
Добавлено: Пн Мар 13, 2017 12:23 am Заголовок сообщения:
Julie_k писал(а):
ngirlcarter писал(а):
ТЫ ПРОСТО ТАК БЕСПЛАТНО ВСЕ ОТДАЕШЬ? ТОГДА ЗАБЕРУ!
Нет, не бесплатно.)))
Я продаю, но недорого на мой взгляд - учитывая размер коллекции. Но единственное условие, что только все вместе, т.к. совершенно нет времени на то, чтоб распродавать все по отдельности.
Материалам по 19-16 лет (1998-2000 гг.), все в очень хорошем состоянии, почти все постеры без следов скотча и т. д. , все из зарубежных журналов, в свое время угрохана КУЧА денег.
Цену писать тут не очень корректно, поэтому обращайтесь в л. с.
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