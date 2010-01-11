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BACKSTREET BOYS & AARON CARTER

 
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Автор Сообщение
Julie_k



Зарегистрирован: 11.03.2017
Был последний раз: 12.03.2017
Сообщения: 21
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 8:13 pm    Заголовок сообщения: BACKSTREET BOYS & AARON CARTER Ответить с цитатой
Привет всем! Кому-нибудь нужны материалы о BSB и Aaron Carter из зарубежной (и чуток Российской) прессы? Остались еще коллекционеры? Все статьи и постеры из очень старых журналов (~1997-2000 гг). Отдаю только все вместе.












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ngirlcarter
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 11.01.2010
Был последний раз: 10.08.2017
Сообщения: 436
Откуда: Тольятти
СообщениеДобавлено: Вс Мар 12, 2017 1:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТЫ ПРОСТО ТАК БЕСПЛАТНО ВСЕ ОТДАЕШЬ? ТОГДА ЗАБЕРУ!
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Julie_k



Зарегистрирован: 11.03.2017
Был последний раз: 12.03.2017
Сообщения: 21
СообщениеДобавлено: Вс Мар 12, 2017 9:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ngirlcarter писал(а):
ТЫ ПРОСТО ТАК БЕСПЛАТНО ВСЕ ОТДАЕШЬ? ТОГДА ЗАБЕРУ!


Нет, не бесплатно.)))
Я продаю, но недорого на мой взгляд - учитывая размер коллекции. Но единственное условие, что только все вместе, т.к. совершенно нет времени на то, чтоб распродавать все по отдельности.
Материалам по 19-16 лет (1998-2000 гг.), все в очень хорошем состоянии, почти все постеры без следов скотча и т. д. , все из зарубежных журналов, в свое время угрохана КУЧА денег.
Цену писать тут не очень корректно, поэтому обращайтесь в л. с.
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ngirlcarter
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 11.01.2010
Был последний раз: 10.08.2017
Сообщения: 436
Откуда: Тольятти
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2017 12:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Julie_k писал(а):
ngirlcarter писал(а):
ТЫ ПРОСТО ТАК БЕСПЛАТНО ВСЕ ОТДАЕШЬ? ТОГДА ЗАБЕРУ!


Нет, не бесплатно.)))
Я продаю, но недорого на мой взгляд - учитывая размер коллекции. Но единственное условие, что только все вместе, т.к. совершенно нет времени на то, чтоб распродавать все по отдельности.
Материалам по 19-16 лет (1998-2000 гг.), все в очень хорошем состоянии, почти все постеры без следов скотча и т. д. , все из зарубежных журналов, в свое время угрохана КУЧА денег.
Цену писать тут не очень корректно, поэтому обращайтесь в л. с.


ТОГДА НЕ НАДО
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Валерия1111



Зарегистрирован: 21.08.2017
Был последний раз: 22.08.2017
Сообщения: 1
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2017 6:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравсвуйте! Все еще продаете? Smile
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