mmm2006







Зарегистрирован: 19.08.2013

Был последний раз: 30.11.2013

Сообщения: 3





Добавлено: Пн Авг 14, 2017 4:42 pm Заголовок сообщения: Покупаю статьи, а также обмен и продажа (см. список звезд)



На обмен и продажу есть много всего об Ани Лорак, One direction, Ди Каприо, ДВ, Сверхестественное, Зачарованные и много другое.

Пишите в лс и я дам ссылку на все фото Покупаю, а также обмениваюсь на статьи о сериале Не родись красивой, Ф . Киркорове (редкое), «Зачарованных», «Детективное агентство Лунный свет» , «Две судьбы», «Анжелике»(Мишель Мерсье, Робер Оссейн), АББА, Зене, , Ричарде Чемберлене, «Поющие в терновнике», «Приключения супермена» «Роман с камнем»(Кетлин Тернер),«Всегда говори всегда», Татьяна Арнтгольц,На обмен и продажу есть много всего об Ани Лорак, One direction, Ди Каприо, ДВ, Сверхестественное, Зачарованные и много другое.Пишите в лс и я дам ссылку на все фото