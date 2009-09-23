Распродажа постеров

Почему никто не отвечает?

Простите меня пожалуйста за все мои косяки.

Если никто не купит, я выкину нахрен всё.

Нахрен всё выкину и сожгу.

Не понимаю, у меня что такие хреновые постеры?

Постеры - полное говно и никакому не нужно уже, да?

Назовите вашу цену пожалуйста.

За сколько вы готовы купить?