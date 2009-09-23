Распродажа постеров

Здравствуйте, уважаемые участники данного форума.

Предлагаю вашему вниманию мою коллекцию постеров.

Сразу могу сказать, что она довольно обширна.

Я собирал её несколько лет.

У меня есть постеры со следующими знаменитостями: Beyonce, Shakira, Rihanna, J Lo, Nicole Scherzinger, Pussycat Dolls, Fergie, Бьянка. Лера Лера, Нюша, Настя Задорожная, Виктория Дайнеко, Джессика Альба, Кира Найтли, Нина Добрев, Анджелина Джоли.

Отправка практически в любой город почтой России.

Всегда можно договориться по цене.

Посмотреть можно здесь:

vk.com/album-31400339_245885276

Пишите, если что заинтересует, в личку на форуме.