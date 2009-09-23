Распродажа постеров

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Здравствуйте, уважаемые участники данного форума.
Предлагаю вашему вниманию мою коллекцию постеров.
Сразу могу сказать, что она довольно обширна.
Я собирал её несколько лет.
У меня есть постеры со следующими знаменитостями: Beyonce, Shakira, Rihanna, J Lo, Nicole Scherzinger, Pussycat Dolls, Fergie, Бьянка. Лера Лера, Нюша, Настя Задорожная, Виктория Дайнеко, Джессика Альба, Кира Найтли, Нина Добрев, Анджелина Джоли.
Отправка практически в любой город почтой России.
Всегда можно договориться по цене.
Посмотреть можно здесь:
vk.com/album-31400339_245885276
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