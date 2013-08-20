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Кого бы вы хотели увидеть на обложке Всех звёзд?
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звезда
Аврил Лавин
19%
 19%  [ 31 ]
Максим
14%
 14%  [ 22 ]
Токио Хотел
21%
 21%  [ 33 ]
30 seconds to mars
20%
 20%  [ 32 ]
Хилари Дафф
14%
 14%  [ 22 ]
Анастасия Задорожная
3%
 3%  [ 5 ]
Ранетки
7%
 7%  [ 12 ]
Всего проголосовало : 157

Автор Сообщение
edinstvennaua



Зарегистрирован: 20.08.2013
Был последний раз: 19.01.2014
Сообщения: 49
Откуда: Россия, Ярославская обл., город Данилов
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 9:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задорожнааяяя
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Нужны плакаты с Настей Задорожной и Johnyboy* Взамен могу предложить: http://vk.com/club57598662
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Lili Lil



Зарегистрирован: 01.10.2013
Был последний раз: 31.05.2014
Сообщения: 24
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 10:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GangsterGirl писал(а):
WHAT? писал(а):
Шэннен Доэрти
Алисса Милано
Холли Мэри Комбс

Поддерживаю! Хочу с каждой "Зачарованной" обложку! Very Happy

Я тоже за! Very Happy
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Beliber
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 31.08.2013
Был последний раз: 05.12.2015
Сообщения: 277
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 9:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу чтобы хоть раз напечатали на обложке журнала Все звезды была Холлэнд Роден или ктонибудь из сериала Волчонок
_________________
Lacuna Coil,Tokio Hotel

Мой Альбом: http://public.fotki.com/Julia666/
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L.O.V.E



Зарегистрирован: 17.10.2013
Был последний раз: 14.06.2014
Сообщения: 35
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 7:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шеннен Доэрти. Хотя бы раз Exclamation
_________________
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Beliber
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 31.08.2013
Был последний раз: 05.12.2015
Сообщения: 277
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 8:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Малефисенту
Анджелина Джоли
Selena Gomez
Justin Bieber
_________________
Lacuna Coil,Tokio Hotel

Мой Альбом: http://public.fotki.com/Julia666/
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Scabbi
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: 23.02.2017
Был последний раз: 23.05.2017
Сообщения: 68
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 1:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CRISTINA SCABBIA
LACUNA COIL
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CRISTINA SCABBIA,Lacuna Coil
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