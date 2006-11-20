Предыдущая тема :: Следующая тема
Чей плакат вы бы хотели увидеть в следущем номере?
30 seconds to mars
44%
[ 13 ]
Tokio Hotel
13%
[ 4 ]
Jastin Bieber
13%
[ 4 ]
Linkin Park
20%
[ 6 ]
Китай
6%
[ 2 ]
Всего проголосовало : 29
Автор
Сообщение
lyolika Проверенный Зарегистрирован: 20.08.2011 Был последний раз: 14.04.2012 Сообщения: 5871 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 9:46 pm Заголовок сообщения:
КристяО писал(а): гомесебиберстводисневское
Юля, ты изобрела отличное новое слово!
Вернуться к началу
lyolika Проверенный Зарегистрирован: 20.08.2011 Был последний раз: 14.04.2012 Сообщения: 5871 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 9:51 pm Заголовок сообщения:
А ты шлёшь на мэйл редакции просьбы напечатать своих?
Вернуться к началу
lyolika Проверенный Зарегистрирован: 20.08.2011 Был последний раз: 14.04.2012 Сообщения: 5871 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 9:53 pm Заголовок сообщения:
КристяО писал(а): канечно шлю.и не подному разу.а ты?
ни разу. И в смс не посылала, и бумажки не отправляла... Неэффективно это всё
Вернуться к началу
lyolika Проверенный Зарегистрирован: 20.08.2011 Был последний раз: 14.04.2012 Сообщения: 5871 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 9:55 pm Заголовок сообщения:
КристяО писал(а): наверно
Вернуться к началу
amy_turunen Проверенный Зарегистрирован: 22.05.2009 Был последний раз: 22.07.2014 Сообщения: 5228 Откуда: Россия
Вернуться к началу
ДашунЭ* Постоялец Зарегистрирован: 03.11.2011 Был последний раз: 20.01.2014 Сообщения: 2891 Откуда: Владивосток
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 9:30 am Заголовок сообщения:
Хочу плакат необыкновенный с Леди Гага на 4 листа!!! _________________
Вернуться к началу
KATYA Постоялец Зарегистрирован: 31.10.2009 Был последний раз: 15.04.2015 Сообщения: 3550
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 6:24 pm Заголовок сообщения:
Хочу The Wanted
Вернуться к началу
Eminem-ka Зарегистрирован: 05.05.2012 Был последний раз: 22.01.2015 Сообщения: 23 Откуда: г.Новочеркасск
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 8:36 pm Заголовок сообщения:
Эминем!Эминем!Эминем!Эминем!Эминем!Эминем!Эминем!Эминем! _________________
=^_^=
Вернуться к началу
KATYA Постоялец Зарегистрирован: 31.10.2009 Был последний раз: 15.04.2015 Сообщения: 3550
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 3:23 pm Заголовок сообщения:
МакSим
The Wanted
Сверхъестественное
Дневники Вампира
Алексей Воробьёв
Стас Шуринс
Ричи Стриджини
Вернуться к началу
@ня Жв@чк@ Новичок Зарегистрирован: 17.06.2011 Был последний раз: 18.05.2013 Сообщения: 112 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 5:19 pm Заголовок сообщения:
Ke$ha _________________
Вернуться к началу
MaRRRtisha Начинающий Зарегистрирован: 23.02.2013 Был последний раз: 21.10.2014 Сообщения: 285 Откуда: Беларусь, Минск
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 12:25 pm Заголовок сообщения:
ДашунЭ* писал(а): Хочу плакат необыкновенный с Леди Гага на 4 листа!!!
Мне б тож хотелось) А так я проголосовала за Китай, т.к. я бывшая их фанатка) _________________
Вернуться к началу
-Елена- Зарегистрирован: 20.11.2006 Был последний раз: 02.01.2017 Сообщения: 42
Добавлено: Вс Дек 04, 2016 1:48 pm Заголовок сообщения:
Lost, Tarja
Вернуться к началу
Scabbi Новичок Зарегистрирован: 23.02.2017 Был последний раз: 18.05.2017 Сообщения: 55
Вернуться к началу
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
На этом сайте журналов вы найдете информацию о
Официальные разделы журналов и комиксов:
знаменитостях в разделе журнала Все звезды, о музыке и рок музыке в разделе журнала Ровесник, о любви, моде, красоте, отношениях в разделе женского журнала Штучка.
Все звезды, журнал знаменитостей, журнал Ровесник, журнал о рок музыке, журнал Штучка, сайт журнала, женские журналы, личная жизнь, любовь, мода, гороскоп, конкурсы, новости, российские журналы, журнал 2005, журнал 2006, архив журналов, журнал статья, здоровье журнал, издательство, издательский дом, фанаты, журналы мод и это только часть о чем пишут на нашем форуме журналов.