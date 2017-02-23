Автор Сообщение

Scabbi







Зарегистрирован: 23.02.2017

Был последний раз: 16.05.2017

Сообщения: 45

Зарегистрирован: 23.02.2017Был последний раз:Сообщения: 45

Добавлено: Чт Май 11, 2017 10:09 pm Заголовок сообщения: Нужны Постеры,Плакаты и все что угодно Очень Сильно Ищу Очень Нужны Постеры,Плакаты с группой Lacuna Coil и Вокалисткой из этой группы Cristina Scabbia.Особенно Больше всех мне Нужно Все именно С Кристиной Скаббия.Если у кого то есть хоть что то хоть что нибудь из этого пишите мне.Взамен у меня есть множество всяких различных постеров и плакатов с вашими кумирами

_________________



CRISTINA SCABBIA,Lacuna Coil _________________

Scabbi







Зарегистрирован: 23.02.2017

Был последний раз: 16.05.2017

Сообщения: 45

Зарегистрирован: 23.02.2017Был последний раз:Сообщения: 45

Добавлено: Сб Май 13, 2017 4:34 pm Заголовок сообщения: Нужны Постеры,Плакаты и все что угодно Очень Сильно Ищу Очень Нужны Постеры,Плакаты с группой Lacuna Coil и Вокалисткой из этой группы Cristina Scabbia.Особенно Больше всех мне Нужно Все именно С Кристиной Скаббия.Если у кого то есть хоть что то хоть что нибудь из этого пишите мне.Взамен у меня есть множество всяких различных постеров и плакатов с вашими кумирами

_________________



CRISTINA SCABBIA,Lacuna Coil _________________

Scabbi







Зарегистрирован: 23.02.2017

Был последний раз: 16.05.2017

Сообщения: 45

Зарегистрирован: 23.02.2017Был последний раз:Сообщения: 45

Добавлено: Сб Май 13, 2017 4:38 pm Заголовок сообщения: Нужны Постеры,Плакаты и все что угодно Очень Сильно Ищу Очень Нужны Постеры,Плакаты с группой Lacuna Coil и Вокалисткой из этой группы Cristina Scabbia.Особенно Больше всех мне Нужно Все именно С Кристиной Скаббия.Если у кого то есть хоть что то хоть что нибудь из этого пишите мне

_________________



CRISTINA SCABBIA,Lacuna Coil _________________

Scabbi







Зарегистрирован: 23.02.2017

Был последний раз: 16.05.2017

Сообщения: 45

Зарегистрирован: 23.02.2017Был последний раз:Сообщения: 45

Добавлено: Пн Май 15, 2017 9:40 pm Заголовок сообщения: Нужны Постеры,Плакаты и все что угодно Очень Сильно Ищу Очень Нужны Постеры,Плакаты с группой Lacuna Coil и Вокалисткой из этой группы Cristina Scabbia.Особенно Больше всех мне Нужно Все именно С Кристиной Скаббия.Если у кого то есть хоть что то хоть что нибудь из этого пишите мне

_________________



CRISTINA SCABBIA,Lacuna Coil _________________

Scabbi







Зарегистрирован: 23.02.2017

Был последний раз: 16.05.2017

Сообщения: 45

Зарегистрирован: 23.02.2017Был последний раз:Сообщения: 45

Добавлено: Пн Май 15, 2017 10:23 pm Заголовок сообщения: Нужны Постеры,Плакаты и все что угодно Очень Сильно Ищу Очень Нужны Постеры,Плакаты с группой Lacuna Coil и Вокалисткой из этой группы Cristina Scabbia.Особенно Больше всех мне Нужно Все именно С Кристиной Скаббия

_________________



CRISTINA SCABBIA,Lacuna Coil _________________

Scabbi







Зарегистрирован: 23.02.2017

Был последний раз: 16.05.2017

Сообщения: 45

Зарегистрирован: 23.02.2017Был последний раз:Сообщения: 45

Добавлено: Пн Май 15, 2017 11:58 pm Заголовок сообщения: Нужны Постеры,Плакаты и все что угодно Очень Сильно Ищу Очень Нужны Постеры,Плакаты с группой Lacuna Coil и Вокалисткой из этой группы Cristina Scabbia.Особенно Больше всех мне Нужно Все именно С Кристиной Скаббия

_________________



CRISTINA SCABBIA,Lacuna Coil _________________