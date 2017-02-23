Нужны Постеры,Плакаты и все что угодно Очень Сильно Ищу Очень Нужны Постеры,Плакаты с группой Lacuna Coil и Вокалисткой из этой группы Cristina Scabbia.Особенно Больше всех мне Нужно Все именно С Кристиной Скаббия.Если у кого то есть хоть что то хоть что нибудь из этого пишите мне.Взамен у меня есть множество всяких различных постеров и плакатов с вашими кумирами



CRISTINA SCABBIA,Lacuna Coil

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