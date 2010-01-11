Список форумов Официальные форумы ИД
RSS ИД Ровесник 		Официальные форумы ИД "Ровесник"
журналов "Все звезды", "Ровесник", "Штучка" и журналов комиксов "GEN(Проект DIVINE RIGHT)", "Приключения Скуби-Ду", "Багз Банни и его друзья"
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 
Подписка на новости :
Всего подписчиков 33532 за неделю +3
Вы можете смело регистрироваться и задавать вопросы непосредственно модераторам разделов. Возможно Ваша переписка отразится на страницах журналов.
Если Вы увидели "СПАМ", то нажимайте на кнопку в этом сообщении (кнопка видна у зарегистрированных пользователей.)
   
обмен\продажа инфы и постеров с вашими кумирами
На страницу Пред.  1, 2, 3
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Официальные форумы ИД "Ровесник" -> Братья по оружию
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Lily-Helga
Постоялец
Постоялец


Зарегистрирован: 11.01.2010
Был последний раз: 27.03.2017
Сообщения: 1459
Откуда: Новосибирск
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 6:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть вот такие плакаты, правда второй не в лучшем виде, таким уже попал ко мне. Но перввывй в хорошем. Есть на 1 стр еще статья


_________________
Нужны: Агата Кристи, Земфира, Король и Шут, Майкл Джексон Exclamation
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ngirlcarter
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 11.01.2010
Был последний раз: 27.04.2017
Сообщения: 430
Откуда: Тольятти
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 6:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такие постеры у меня есть. а статью покажи.
_________________
собираю все с backstreet boys, nick carter.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Lily-Helga
Постоялец
Постоялец


Зарегистрирован: 11.01.2010
Был последний раз: 27.03.2017
Сообщения: 1459
Откуда: Новосибирск
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 7:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть еще значек. Под покемонами



Но если постеры не нужны мне наверное лучше будет купить, сколько это будет стоить?
_________________
Нужны: Агата Кристи, Земфира, Король и Шут, Майкл Джексон Exclamation
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ngirlcarter
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 11.01.2010
Был последний раз: 27.04.2017
Сообщения: 430
Откуда: Тольятти
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 7:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всего 20 рублей. а про какую статью ты говорила?
_________________
собираю все с backstreet boys, nick carter.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ngirlcarter
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 11.01.2010
Был последний раз: 27.04.2017
Сообщения: 430
Откуда: Тольятти
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 7:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бибер- http://vk.com/app2647169_183049230?ref=9#!album183049230_167919701
_________________
собираю все с backstreet boys, nick carter.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ngirlcarter
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 11.01.2010
Был последний раз: 27.04.2017
Сообщения: 430
Откуда: Тольятти
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 7:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ngirlcarter писал(а):
бибер- http://vk.com/album183049230_167919701
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ngirlcarter
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 11.01.2010
Был последний раз: 27.04.2017
Сообщения: 430
Откуда: Тольятти
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 8:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
адам ламберт- http://vk.com/album183049230_167920710
_________________
собираю все с backstreet boys, nick carter.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ngirlcarter
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 11.01.2010
Был последний раз: 27.04.2017
Сообщения: 430
Откуда: Тольятти
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 8:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дневники вампиров- http://vk.com/album183049230_167922242
_________________
собираю все с backstreet boys, nick carter.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ngirlcarter
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 11.01.2010
Был последний раз: 27.04.2017
Сообщения: 430
Откуда: Тольятти
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 8:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наруто - http://vk.com/album183049230_167922705
_________________
собираю все с backstreet boys, nick carter.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ngirlcarter
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 11.01.2010
Был последний раз: 27.04.2017
Сообщения: 430
Откуда: Тольятти
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 8:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BACKSTREET BOYS(НА ПРОДАЖУ)- http://vk.com/album183049230_168578446
_________________
собираю все с backstreet boys, nick carter.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ngirlcarter
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 11.01.2010
Был последний раз: 27.04.2017
Сообщения: 430
Откуда: Тольятти
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 10:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята выбирайте своих кумиров. мне очень хочется все это продать. иначе я все выкину?
_________________
собираю все с backstreet boys, nick carter.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ngirlcarter
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 11.01.2010
Был последний раз: 27.04.2017
Сообщения: 430
Откуда: Тольятти
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2014 11:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пока ничего не выкидываю. жду заказов.
_________________
собираю все с backstreet boys, nick carter.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ngirlcarter
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 11.01.2010
Был последний раз: 27.04.2017
Сообщения: 430
Откуда: Тольятти
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 12:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жду до дня рождения, а потом все выкину. так что-заказывайте из оставшихся.
_________________
собираю все с backstreet boys, nick carter.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ngirlcarter
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 11.01.2010
Был последний раз: 27.04.2017
Сообщения: 430
Откуда: Тольятти
СообщениеДобавлено: Чт Апр 27, 2017 4:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все выкидываю. нет покупок -значит никому не надо
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Официальные форумы ИД "Ровесник" -> Братья по оружию Часовой пояс: GMT + 3
На страницу Пред.  1, 2, 3
Страница 3 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Официальные разделы журналов и комиксов:
журнал Все звезды журнал Штучка журнал Ровесник комикс Ген 13/Gen 13 (Проект Генезис) комикс Багз Банни и его друзья комикс Приключения Скуби-Ду
На этом сайте журналов вы найдете информацию о знаменитостях в разделе журнала Все звезды, о музыке и рок музыке в разделе журнала Ровесник, о любви, моде, красоте, отношениях в разделе женского журнала Штучка.


Все звезды, журнал знаменитостей, журнал Ровесник, журнал о рок музыке, журнал Штучка, сайт журнала, женские журналы, личная жизнь, любовь, мода, гороскоп, конкурсы, новости, российские журналы, журнал 2005, журнал 2006, архив журналов, журнал статья, здоровье журнал, издательство, издательский дом, фанаты, журналы мод и это только часть о чем пишут на нашем форуме журналов.