обмен\продажа инфы и постеров с вашими кумирами

журналов "Все звезды", "Ровесник", "Штучка" и журналов комиксов "GEN(Проект DIVINE RIGHT)", "Приключения Скуби-Ду", "Багз Банни и его друзья"

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Lily-Helga









Зарегистрирован: 11.01.2010

Был последний раз: 27.03.2017

Сообщения: 1459

Откуда: Новосибирск ПостоялецЗарегистрирован: 11.01.2010Был последний раз:Сообщения: 1459Откуда: Новосибирск

Добавлено: Ср Янв 02, 2013 6:12 pm Заголовок сообщения:





_________________

Нужны: Агата Кристи , Земфира , Король и Шут , Майкл Джексон есть вот такие плакаты, правда второй не в лучшем виде, таким уже попал ко мне. Но перввывй в хорошем. Есть на 1 стр еще статья_________________

ngirlcarter









Зарегистрирован: 11.01.2010

Был последний раз: 27.04.2017

Сообщения: 430

Откуда: Тольятти НачинающийЗарегистрирован: 11.01.2010Был последний раз:Сообщения: 430Откуда: Тольятти

Добавлено: Ср Янв 02, 2013 6:41 pm Заголовок сообщения:

_________________

такие постеры у меня есть. а статью покажи._________________ собираю все с backstreet boys, nick carter.

Lily-Helga









Зарегистрирован: 11.01.2010

Был последний раз: 27.03.2017

Сообщения: 1459

Откуда: Новосибирск ПостоялецЗарегистрирован: 11.01.2010Был последний раз:Сообщения: 1459Откуда: Новосибирск

Добавлено: Ср Янв 02, 2013 7:03 pm Заголовок сообщения:







Но если постеры не нужны мне наверное лучше будет купить, сколько это будет стоить?

_________________

Нужны: Агата Кристи , Земфира , Король и Шут , Майкл Джексон есть еще значек. Под покемонамиНо если постеры не нужны мне наверное лучше будет купить, сколько это будет стоить?_________________

ngirlcarter









Зарегистрирован: 11.01.2010

Был последний раз: 27.04.2017

Сообщения: 430

Откуда: Тольятти НачинающийЗарегистрирован: 11.01.2010Был последний раз:Сообщения: 430Откуда: Тольятти

Добавлено: Ср Янв 02, 2013 7:24 pm Заголовок сообщения:

_________________

всего 20 рублей. а про какую статью ты говорила?_________________ собираю все с backstreet boys, nick carter.

ngirlcarter









Зарегистрирован: 11.01.2010

Был последний раз: 27.04.2017

Сообщения: 430

Откуда: Тольятти НачинающийЗарегистрирован: 11.01.2010Был последний раз:Сообщения: 430Откуда: Тольятти

Добавлено: Чт Янв 03, 2013 7:47 pm Заголовок сообщения:

_________________

бибер- http://vk.com/app2647169_183049230?ref=9#!album183049230_167919701 _________________ собираю все с backstreet boys, nick carter.

ngirlcarter









Зарегистрирован: 11.01.2010

Был последний раз: 27.04.2017

Сообщения: 430

Откуда: Тольятти НачинающийЗарегистрирован: 11.01.2010Был последний раз:Сообщения: 430Откуда: Тольятти

Добавлено: Чт Янв 03, 2013 7:49 pm Заголовок сообщения: ngirlcarter писал(а): бибер- http://vk.com/album183049230_167919701

ngirlcarter









Зарегистрирован: 11.01.2010

Был последний раз: 27.04.2017

Сообщения: 430

Откуда: Тольятти НачинающийЗарегистрирован: 11.01.2010Был последний раз:Сообщения: 430Откуда: Тольятти

Добавлено: Чт Янв 03, 2013 8:19 pm Заголовок сообщения:

_________________

адам ламберт- http://vk.com/album183049230_167920710 _________________ собираю все с backstreet boys, nick carter.

ngirlcarter









Зарегистрирован: 11.01.2010

Был последний раз: 27.04.2017

Сообщения: 430

Откуда: Тольятти НачинающийЗарегистрирован: 11.01.2010Был последний раз:Сообщения: 430Откуда: Тольятти

Добавлено: Чт Янв 03, 2013 8:19 pm Заголовок сообщения:

_________________

дневники вампиров- http://vk.com/album183049230_167922242 _________________ собираю все с backstreet boys, nick carter.

ngirlcarter









Зарегистрирован: 11.01.2010

Был последний раз: 27.04.2017

Сообщения: 430

Откуда: Тольятти НачинающийЗарегистрирован: 11.01.2010Был последний раз:Сообщения: 430Откуда: Тольятти

Добавлено: Чт Янв 03, 2013 8:25 pm Заголовок сообщения:

_________________

наруто - http://vk.com/album183049230_167922705 _________________ собираю все с backstreet boys, nick carter.

ngirlcarter









Зарегистрирован: 11.01.2010

Был последний раз: 27.04.2017

Сообщения: 430

Откуда: Тольятти НачинающийЗарегистрирован: 11.01.2010Был последний раз:Сообщения: 430Откуда: Тольятти

Добавлено: Вт Янв 15, 2013 8:45 pm Заголовок сообщения:

_________________

BACKSTREET BOYS(НА ПРОДАЖУ)- http://vk.com/album183049230_168578446 _________________ собираю все с backstreet boys, nick carter.

ngirlcarter









Зарегистрирован: 11.01.2010

Был последний раз: 27.04.2017

Сообщения: 430

Откуда: Тольятти НачинающийЗарегистрирован: 11.01.2010Был последний раз:Сообщения: 430Откуда: Тольятти

Добавлено: Вс Дек 01, 2013 10:36 pm Заголовок сообщения:

_________________

ребята выбирайте своих кумиров. мне очень хочется все это продать. иначе я все выкину?_________________ собираю все с backstreet boys, nick carter.

ngirlcarter









Зарегистрирован: 11.01.2010

Был последний раз: 27.04.2017

Сообщения: 430

Откуда: Тольятти НачинающийЗарегистрирован: 11.01.2010Был последний раз:Сообщения: 430Откуда: Тольятти

Добавлено: Ср Авг 20, 2014 11:55 am Заголовок сообщения: я пока ничего не в ыкидываю. жду заказов.

_________________

_________________ собираю все с backstreet boys, nick carter.

ngirlcarter









Зарегистрирован: 11.01.2010

Был последний раз: 27.04.2017

Сообщения: 430

Откуда: Тольятти НачинающийЗарегистрирован: 11.01.2010Был последний раз:Сообщения: 430Откуда: Тольятти

Добавлено: Пн Ноя 10, 2014 12:32 pm Заголовок сообщения: жду до дня рождения, а потом все выкину. так что-заказывайте из оставшихся.

_________________

_________________ собираю все с backstreet boys, nick carter.

ngirlcarter









Зарегистрирован: 11.01.2010

Был последний раз: 27.04.2017

Сообщения: 430

Откуда: Тольятти НачинающийЗарегистрирован: 11.01.2010Был последний раз:Сообщения: 430Откуда: Тольятти

Добавлено: Чт Апр 27, 2017 4:22 pm Заголовок сообщения: все выкидываю. нет покупок -значит никому не надо