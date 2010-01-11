обмен\продажа инфы и постеров с вашими кумирами

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Lily-Helga Постоялец Зарегистрирован: 11.01.2010 Был последний раз: 27.03.2017 Сообщения: 1459 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 6:12 pm Заголовок сообщения:
есть вот такие плакаты, правда второй не в лучшем виде, таким уже попал ко мне. Но перввывй в хорошем. Есть на 1 стр еще статья
_________________ Нужны: Агата Кристи, Земфира, Король и Шут, Майкл Джексон
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ngirlcarter Начинающий Зарегистрирован: 11.01.2010 Был последний раз: 27.04.2017 Сообщения: 430 Откуда: Тольятти
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 6:41 pm Заголовок сообщения:
такие постеры у меня есть. а статью покажи. _________________
собираю все с backstreet boys, nick carter.
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Lily-Helga Постоялец Зарегистрирован: 11.01.2010 Был последний раз: 27.03.2017 Сообщения: 1459 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 7:03 pm Заголовок сообщения:
есть еще значек. Под покемонами
Но если постеры не нужны мне наверное лучше будет купить, сколько это будет стоить? _________________ Нужны: Агата Кристи, Земфира, Король и Шут, Майкл Джексон
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ngirlcarter Начинающий Зарегистрирован: 11.01.2010 Был последний раз: 27.04.2017 Сообщения: 430 Откуда: Тольятти
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 7:24 pm Заголовок сообщения:
всего 20 рублей. а про какую статью ты говорила? _________________
собираю все с backstreet boys, nick carter.
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ngirlcarter Начинающий Зарегистрирован: 11.01.2010 Был последний раз: 27.04.2017 Сообщения: 430 Откуда: Тольятти
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ngirlcarter Начинающий Зарегистрирован: 11.01.2010 Был последний раз: 27.04.2017 Сообщения: 430 Откуда: Тольятти
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 7:49 pm Заголовок сообщения:
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ngirlcarter Начинающий Зарегистрирован: 11.01.2010 Был последний раз: 27.04.2017 Сообщения: 430 Откуда: Тольятти
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ngirlcarter Начинающий Зарегистрирован: 11.01.2010 Был последний раз: 27.04.2017 Сообщения: 430 Откуда: Тольятти
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ngirlcarter Начинающий Зарегистрирован: 11.01.2010 Был последний раз: 27.04.2017 Сообщения: 430 Откуда: Тольятти
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ngirlcarter Начинающий Зарегистрирован: 11.01.2010 Был последний раз: 27.04.2017 Сообщения: 430 Откуда: Тольятти
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ngirlcarter Начинающий Зарегистрирован: 11.01.2010 Был последний раз: 27.04.2017 Сообщения: 430 Откуда: Тольятти
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 10:36 pm Заголовок сообщения:
ребята выбирайте своих кумиров. мне очень хочется все это продать. иначе я все выкину? _________________
собираю все с backstreet boys, nick carter.
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ngirlcarter Начинающий Зарегистрирован: 11.01.2010 Был последний раз: 27.04.2017 Сообщения: 430 Откуда: Тольятти
Добавлено: Ср Авг 20, 2014 11:55 am Заголовок сообщения:
жду заказов. я пока ничего не выкидываю. _________________
собираю все с backstreet boys, nick carter.
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ngirlcarter Начинающий Зарегистрирован: 11.01.2010 Был последний раз: 27.04.2017 Сообщения: 430 Откуда: Тольятти
Добавлено: Пн Ноя 10, 2014 12:32 pm Заголовок сообщения:
жду до дня рождения, а потом все выкину. так что-заказывайте из оставшихся. _________________
собираю все с backstreet boys, nick carter.
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ngirlcarter Начинающий Зарегистрирован: 11.01.2010 Был последний раз: 27.04.2017 Сообщения: 430 Откуда: Тольятти
Добавлено: Чт Апр 27, 2017 4:22 pm Заголовок сообщения:
все выкидываю. нет покупок -значит никому не надо
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