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Кристина Агилера

 
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Автор Сообщение
psionic



Зарегистрирован: 23.09.2009
Был последний раз: 12.03.2017
Сообщения: 30
Откуда: Питер
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 8:53 am    Заголовок сообщения: Кристина Агилера Ответить с цитатой
Здравствуйте. Уважаемые участники форума. Скажите пожалуйста, что у вас есть с Кристиной Агилерой? Готов купить. Рассмотрю все варианты.
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FallOutGirl
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: 22.07.2013
Был последний раз: 19.08.2016
Сообщения: 52
Откуда: Россия
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2016 11:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! С Кристиной есть 6 плакатов и статья из 3х листов (1 лист двухсторонний):
https://my.mail.ru/mail/di-m94/photo/24
Если ссылка не откроется, пишите на почту, скину Вам фото: di-m94@mail.ru
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anna.panina
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: 12.07.2012
Был последний раз: 16.04.2016
Сообщения: 52
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 1:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть постеры с Кристиной
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oreirofan
Пользователь
Пользователь


Зарегистрирован: 07.03.2011
Был последний раз: 18.08.2016
Сообщения: 553
Откуда: Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 10:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продаю свою коллекцию, желательно целиком https://vk.com/album-58727567_219321886
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В ДАННЫЙ МОМЕНТ ТОЛЬКО ПРОДАЮ, ВОЗМОЖЕН ОБМЕН (ПОДРОБНОСТИ В ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЯХ)
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DriveFF



Зарегистрирован: 11.04.2017
Был последний раз: 12.04.2017
Сообщения: 6
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2017 4:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть инфа с Кристиной, статьи и постеры , посмотреть можно в моей группе : https://vk.com/magazinesalespb
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