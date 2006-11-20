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У кого есть постеры с дневников вампира? Отзовитесь.

 
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Автор Сообщение
Oliana



Зарегистрирован: 26.07.2016
Был последний раз: 26.07.2016
Сообщения: 1
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 1:44 pm    Заголовок сообщения: У кого есть постеры с дневников вампира? Отзовитесь. Ответить с цитатой
Ребята у кого есть постеры с дневниками вампира? хотела бы купить
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Supernatural Girl
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 23.06.2008
Был последний раз: 17.08.2016
Сообщения: 297
Откуда: Питер
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2016 10:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Есть три постера с дневниками. может заинтересует
вот ссылка на фото https://new.vk.com/photo25682125_378372411
писать лучше мне в контакт https://new.vk.com/id25682125
_________________
нужны ПОСТЕРЫ с сериалом "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ"
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-Елена-



Зарегистрирован: 20.11.2006
Был последний раз: 17.12.2016
Сообщения: 42
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2016 2:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постеры "ДВ" - из "ВЗ", из зарубежки - 20руб./шт. и 50 руб./шт. соотв-но.
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Тася
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 26.07.2009
Был последний раз: 25.12.2016
Сообщения: 279
Откуда: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 5:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть немного. продаю
_________________
Предлагаю всем интересующимся информацию об их кумирах из русской и зарубежной прессы
http://public.fotki.com/tasy0326/
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Тася
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 26.07.2009
Был последний раз: 25.12.2016
Сообщения: 279
Откуда: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 10:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://vk.com/album-47121565_186113293
_________________
Предлагаю всем интересующимся информацию об их кумирах из русской и зарубежной прессы
http://public.fotki.com/tasy0326/
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