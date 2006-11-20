журналов "Все звезды", "Ровесник", "Штучка" и журналов комиксов "GEN(Проект DIVINE RIGHT)", "Приключения Скуби-Ду", "Багз Банни и его друзья"

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Oliana







Зарегистрирован: 26.07.2016

Был последний раз: 26.07.2016

Сообщения: 1



Добавлено: Вт Июл 26, 2016 1:44 pm Заголовок сообщения: У кого есть постеры с дневников вампира? Отзовитесь. Ребята у кого есть постеры с дневниками вампира? хотела бы купить

Supernatural Girl









Зарегистрирован: 23.06.2008

Был последний раз: 17.08.2016

Сообщения: 297

Откуда: Питер НачинающийЗарегистрирован: 23.06.2008Был последний раз:Сообщения: 297Откуда: Питер

Добавлено: Сб Авг 06, 2016 10:24 pm Заголовок сообщения:

Есть три постера с дневниками. может заинтересует

вот ссылка на фото

писать лучше мне в контакт

_________________



нужны ПОСТЕРЫ с сериалом "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" Здравствуйте!Есть три постера с дневниками. может заинтересуетвот ссылка на фото https://new.vk.com/photo25682125_378372411 писать лучше мне в контакт https://new.vk.com/id25682125 _________________

-Елена-







Зарегистрирован: 20.11.2006

Был последний раз: 17.12.2016

Сообщения: 42



Добавлено: Вс Дек 04, 2016 2:41 pm Заголовок сообщения: Постеры "ДВ" - из "ВЗ", из зарубежки - 20руб./шт. и 50 руб./шт. соотв-но.

Тася









Зарегистрирован: 26.07.2009

Был последний раз: 25.12.2016

Сообщения: 279

Откуда: Ставрополь НачинающийЗарегистрирован: 26.07.2009Был последний раз:Сообщения: 279Откуда: Ставрополь

Добавлено: Вс Дек 25, 2016 5:01 pm Заголовок сообщения:

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http://public.fotki.com/tasy0326/ Предлагаю всем интересующимся информацию об их кумирах из русской и зарубежной прессы Есть немного. продаю_________________

Тася









Зарегистрирован: 26.07.2009

Был последний раз: 25.12.2016

Сообщения: 279

Откуда: Ставрополь НачинающийЗарегистрирован: 26.07.2009Был последний раз:Сообщения: 279Откуда: Ставрополь

Добавлено: Вс Дек 25, 2016 10:34 pm Заголовок сообщения: https://vk.com/album-47121565_186113293

_________________



http://public.fotki.com/tasy0326/ Предлагаю всем интересующимся информацию об их кумирах из русской и зарубежной прессы _________________