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Куплю плакаты One Direction!

 
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Автор Сообщение
Nilla



Зарегистрирован: 03.10.2015
Был последний раз: 03.10.2015
Сообщения: 1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2015 4:37 pm    Заголовок сообщения: Куплю плакаты One Direction! Ответить с цитатой
Куплю плакаты с 1D, Найлом Хораном, Гарри Стайлсом, Луи Томлинсоном.
Пишите здесь или на почту: kis-ksiush-kis@mail.ru
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-Елена-



Зарегистрирован: 20.11.2006
Был последний раз: 17.12.2016
Сообщения: 42
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 12:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть постеры с 1D из "ВЗ" - 20 руб./шт. + пересыл. Пиши - сфоткаю.

Последний раз редактировалось: -Елена- (Ср Дек 07, 2016 12:40 pm), всего редактировалось 1 раз
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-Елена-



Зарегистрирован: 20.11.2006
Был последний раз: 17.12.2016
Сообщения: 42
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2016 6:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также есть зарубежные постеры - 50 руб. за 2-страничный, 80р. - 4-страничный.
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Тася
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 26.07.2009
Был последний раз: 25.12.2016
Сообщения: 279
Откуда: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 5:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Есть много редкой зарубежки с 1 Д. Если интересует, дам ссылку
_________________
Предлагаю всем интересующимся информацию об их кумирах из русской и зарубежной прессы
http://public.fotki.com/tasy0326/
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Тася
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 26.07.2009
Был последний раз: 25.12.2016
Сообщения: 279
Откуда: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 10:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://vk.com/album-47121565_183377430
_________________
Предлагаю всем интересующимся информацию об их кумирах из русской и зарубежной прессы
http://public.fotki.com/tasy0326/
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