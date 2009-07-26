журналов "Все звезды", "Ровесник", "Штучка" и журналов комиксов "GEN(Проект DIVINE RIGHT)", "Приключения Скуби-Ду", "Багз Банни и его друзья"

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psionic







Зарегистрирован: 23.09.2009

Был последний раз: 25.12.2016

Сообщения: 30

Откуда: Питер

Добавлено: Чт Дек 15, 2016 3:15 pm Заголовок сообщения: Макsим Здравствуйте. Хотел бы увидеть, что у кого есть с Макsим. Интересуют большие коллекции. Не пару статей и постеров. А именно - большие. Чтобы было, как минимум - 10 постеров и 10 статей, а ещё наклейки, закладки и т.д. Диски и журналы целиком не нужны.

Скидывайте ссылки на ваши страницы в вк.

Спасибо вам огромное!!!

psionic







Зарегистрирован: 23.09.2009

Был последний раз: 25.12.2016

Сообщения: 30

Откуда: Питер

Добавлено: Пн Дек 19, 2016 5:41 pm Заголовок сообщения: Макsим Здравствуйте, уважаемые участники данного сайта. Ответьте пожалуйста кто-нибудь. Или ни у кого ничего нет?

Извините, если что не так

psionic







Зарегистрирован: 23.09.2009

Был последний раз: 25.12.2016

Сообщения: 30

Откуда: Питер

Добавлено: Пн Дек 19, 2016 5:41 pm Заголовок сообщения: Макsим Здравствуйте, уважаемые участники данного сайта. Ответьте пожалуйста кто-нибудь. Или ни у кого ничего нет?

Извините, если что не так

Тася









Зарегистрирован: 26.07.2009

Был последний раз: 25.12.2016

Сообщения: 279

Откуда: Ставрополь НачинающийЗарегистрирован: 26.07.2009Был последний раз:Сообщения: 279Откуда: Ставрополь

Добавлено: Вс Дек 25, 2016 5:00 pm Заголовок сообщения:

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http://public.fotki.com/tasy0326/ Предлагаю всем интересующимся информацию об их кумирах из русской и зарубежной прессы Привет! У меня есть коллекция с Максим. Но, по моему, я тебе уже писала. Если интересует, напиши в лс я скину ссылку на альбом_________________