Здравствуйте. Хотел бы увидеть, что у кого есть с Макsим. Интересуют большие коллекции. Не пару статей и постеров. А именно - большие. Чтобы было, как минимум - 10 постеров и 10 статей, а ещё наклейки, закладки и т.д. Диски и журналы целиком не нужны.

Скидывайте ссылки на ваши страницы в вк.

Спасибо вам огромное!!!