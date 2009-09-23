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Здравствуйте. Хотел бы увидеть, что у кого есть с Макsим. Интересуют большие коллекции. Не пару статей и постеров. А именно - большие. Чтобы было, как минимум - 10 постеров и 10 статей, а ещё наклейки, закладки и т.д. Диски и журналы целиком не нужны.
Скидывайте ссылки на ваши страницы в вк.
Спасибо вам огромное!!!
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