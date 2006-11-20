Тема oreirofan(обязательно см. первое сообщение)

журналов "Все звезды", "Ровесник", "Штучка" и журналов комиксов "GEN(Проект DIVINE RIGHT)", "Приключения Скуби-Ду", "Багз Банни и его друзья"

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oreirofan









Зарегистрирован: 07.03.2011

Был последний раз: 18.08.2016

Сообщения: 553

Откуда: Санкт-Петербург ПользовательЗарегистрирован: 07.03.2011Был последний раз:Сообщения: 553Откуда: Санкт-Петербург

Добавлено: Пн Мар 17, 2014 5:18 pm Заголовок сообщения: Mingagirl писал(а): Привет, есть много твоих. Покупаешь или только обмен?

Сейчс обмен,если есть на что менят

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ОПЛАТУ ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО НА ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ

ГРУППА ВКОНТАКТЕ: В ДАННЫЙ МОМЕНТ ТОЛЬКО ПРОДАЮ, ВОЗМОЖЕН ОБМЕН (ПОДРОБНОСТИ В ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЯХ)ОПЛАТУ ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО НА ЯНДЕКС.ДЕНЬГИГРУППА ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/club58727567 Сейчс обмен,если есть на что менят_________________

oreirofan









Зарегистрирован: 07.03.2011

Был последний раз: 18.08.2016

Сообщения: 553

Откуда: Санкт-Петербург ПользовательЗарегистрирован: 07.03.2011Был последний раз:Сообщения: 553Откуда: Санкт-Петербург

Добавлено: Сб Июн 14, 2014 8:44 pm Заголовок сообщения:

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ОПЛАТУ ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО НА ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ

ГРУППА ВКОНТАКТЕ: В ДАННЫЙ МОМЕНТ ТОЛЬКО ПРОДАЮ, ВОЗМОЖЕН ОБМЕН (ПОДРОБНОСТИ В ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЯХ)ОПЛАТУ ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО НА ЯНДЕКС.ДЕНЬГИГРУППА ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/club58727567 Заходим в группу http://vk.com/club58727567 _________________

oreirofan









Зарегистрирован: 07.03.2011

Был последний раз: 18.08.2016

Сообщения: 553

Откуда: Санкт-Петербург ПользовательЗарегистрирован: 07.03.2011Был последний раз:Сообщения: 553Откуда: Санкт-Петербург

Добавлено: Чт Апр 16, 2015 2:41 am Заголовок сообщения:

Избавляюсь от остатков инфы и плакатов,которые остались у меня.Спрашивайте,что вам нужно,возможно что-то осталось.

Приоритет - продажа, обмен на определенных условиях (подробности в ЛС).

_________________



ОПЛАТУ ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО НА ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ

ГРУППА ВКОНТАКТЕ: В ДАННЫЙ МОМЕНТ ТОЛЬКО ПРОДАЮ, ВОЗМОЖЕН ОБМЕН (ПОДРОБНОСТИ В ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЯХ)ОПЛАТУ ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО НА ЯНДЕКС.ДЕНЬГИГРУППА ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/club58727567 Давненько сюда не заходилаИзбавляюсь от остатков инфы и плакатов,которые остались у меня.Спрашивайте,что вам нужно,возможно что-то осталось.Приоритет - продажа, обмен на определенных условиях (подробности в ЛС)._________________

KATYA









Зарегистрирован: 31.10.2009

Был последний раз: 15.04.2015

Сообщения: 3550

ПостоялецЗарегистрирован: 31.10.2009Был последний раз:Сообщения: 3550

Добавлено: Сб Апр 18, 2015 10:50 pm Заголовок сообщения: с МакSим только одна статья осталась?

oreirofan









Зарегистрирован: 07.03.2011

Был последний раз: 18.08.2016

Сообщения: 553

Откуда: Санкт-Петербург ПользовательЗарегистрирован: 07.03.2011Был последний раз:Сообщения: 553Откуда: Санкт-Петербург

Добавлено: Вт Апр 21, 2015 10:31 pm Заголовок сообщения: KATYA писал(а): с МакSим только одна статья осталась?

На сколько помню,да, только одна.Остатки роскоши,так сказать.Может еще и плакаты есть,но у тебя наверняка такие уже есть.

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ОПЛАТУ ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО НА ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ

ГРУППА ВКОНТАКТЕ: В ДАННЫЙ МОМЕНТ ТОЛЬКО ПРОДАЮ, ВОЗМОЖЕН ОБМЕН (ПОДРОБНОСТИ В ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЯХ)ОПЛАТУ ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО НА ЯНДЕКС.ДЕНЬГИГРУППА ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/club58727567 На сколько помню,да, только одна.Остатки роскоши,так сказать.Может еще и плакаты есть,но у тебя наверняка такие уже есть._________________

oreirofan









Зарегистрирован: 07.03.2011

Был последний раз: 18.08.2016

Сообщения: 553

Откуда: Санкт-Петербург ПользовательЗарегистрирован: 07.03.2011Был последний раз:Сообщения: 553Откуда: Санкт-Петербург

Добавлено: Пн Авг 24, 2015 7:52 pm Заголовок сообщения:

На данный момент из моих коллекций разобраны



Гарри Поттер

http://vk.com/album-58727567_219322538

Зачарованные

http://vk.com/album-58727567_215241220

Кристина Агилера

http://vk.com/album-58727567_219321886



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ТО,ЧТО Я ИЩУ (НАЖАТЬ НА ФОТО)





_________________



ОПЛАТУ ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО НА ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ

ГРУППА ВКОНТАКТЕ: В ДАННЫЙ МОМЕНТ ТОЛЬКО ПРОДАЮ, ВОЗМОЖЕН ОБМЕН (ПОДРОБНОСТИ В ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЯХ)ОПЛАТУ ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО НА ЯНДЕКС.ДЕНЬГИГРУППА ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/club58727567 Очень давно сюда не заходила. По прежнему избавляюсь от остатков инфо, которые у меня остались. Заходите в мою группу в ВК http://vk.com/collectingtogether, возможно там найдется что-то для вас. Так же разбираю свои коллекции,что-то из них тоже будет выставляться на продажу/обмен.На данный момент из моих коллекций разобраны--------------------------------------------------------------------------------ТО,ЧТО Я ИЩУ (НАЖАТЬ НА ФОТО)_________________

oreirofan









Зарегистрирован: 07.03.2011

Был последний раз: 18.08.2016

Сообщения: 553

Откуда: Санкт-Петербург ПользовательЗарегистрирован: 07.03.2011Был последний раз:Сообщения: 553Откуда: Санкт-Петербург

Добавлено: Ср Май 04, 2016 3:25 am Заголовок сообщения:



• Beyonce

• Charmed

• Fall Out Boy

• Harry Potter

• Jennifer Lopez

• Kylie Minogue

• Madonna

• My Chemical Romance

• Panic!At the disco

• Shakira



Так же распродаю остатки плакатов и статей, моя группа

Возможен обмен на ОРЕЙРО или ДОКТОР КТО (нужны плакаты из журнала Сериал).

_________________



ОПЛАТУ ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО НА ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ

ГРУППА ВКОНТАКТЕ: В ДАННЫЙ МОМЕНТ ТОЛЬКО ПРОДАЮ, ВОЗМОЖЕН ОБМЕН (ПОДРОБНОСТИ В ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЯХ)ОПЛАТУ ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО НА ЯНДЕКС.ДЕНЬГИГРУППА ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/club58727567 Продаю коллекции• Beyonce http://vk.com/album-58727567_230244539 • Charmed http://vk.com/album-58727567_215241220 • Fall Out Boy http://vk.com/album-58727567_222328681 • Harry Potter http://vk.com/album-58727567_219322538 • Jennifer Lopez http://vk.com/album-58727567_219323537 • Kylie Minogue http://vk.com/album-58727567_230418899 • Madonna http://vk.com/album-58727567_225982559 • My Chemical Romance http://vk.com/album-58727567_222327891 • Panic!At the disco http://vk.com/album-58727567_183396761 • Shakira http://vk.com/album-58727567_219322546 Так же распродаю остатки плакатов и статей, моя группа http://vk.com/collectingtogether Возможен обмен на ОРЕЙРО или ДОКТОР КТО (нужны плакаты из журнала Сериал)._________________

Michelle







Зарегистрирован: 25.11.2016

Был последний раз: 25.11.2016

Сообщения: 3



Добавлено: Пт Ноя 25, 2016 10:54 am Заголовок сообщения: Привет! Есть что-нибудь с Мишель Родригес?

-Елена-







Зарегистрирован: 20.11.2006

Был последний раз: 08.12.2016

Сообщения: 40



Добавлено: Пт Дек 09, 2016 6:50 am Заголовок сообщения: Re: Тема oreirofan(обязательно см. первое сообщение) oreirofan писал(а): Вот и наступило время,когда я решилась создать собственную темку. На такой шаг меня подвигло желание избавиться от "хлама", скопившегося у меня.

Альбомы мои располагаются здесь http://vk.com/club58727567 .Там не все,но стараюсь,по мере возможности и наличию времени, выкладывать свою "макулатурку". Спрашивайте. что вам нужно,и,если такое есть в наличии и оно вам нужно, с удовольствием с вами обменяюсь или продам,если ничего нет на обмен.Выбирайте себе,на обмен,друзьям...

Пока ничего не покупаю,о том,когда буду покупать,сообщу отдельно





Здравствуйте! Есть постеры разных лет с Орейро, обменяю на Lost , пишите - сфоткаю!