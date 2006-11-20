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Зарегистрирован: 07.03.2011 Был последний раз: 18.08.2016 Сообщения: 553 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 2:41 am Заголовок сообщения:
Давненько сюда не заходила
Избавляюсь от остатков инфы и плакатов,которые остались у меня.Спрашивайте,что вам нужно,возможно что-то осталось.
Приоритет - продажа, обмен на определенных условиях (подробности в ЛС). _________________
В ДАННЫЙ МОМЕНТ ТОЛЬКО ПРОДАЮ, ВОЗМОЖЕН ОБМЕН (ПОДРОБНОСТИ В ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЯХ)
ОПЛАТУ ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО НА ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ
ГРУППА ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/club58727567
Очень давно сюда не заходила. По прежнему избавляюсь от остатков инфо, которые у меня остались. Заходите в мою группу в ВК http://vk.com/collectingtogether, возможно там найдется что-то для вас. Так же разбираю свои коллекции,что-то из них тоже будет выставляться на продажу/обмен.
На данный момент из моих коллекций разобраны
Зарегистрирован: 20.11.2006 Был последний раз: 08.12.2016 Сообщения: 40
Добавлено: Пт Дек 09, 2016 6:50 am Заголовок сообщения: Re: Тема oreirofan(обязательно см. первое сообщение)
oreirofan писал(а):
Вот и наступило время,когда я решилась создать собственную темку. На такой шаг меня подвигло желание избавиться от "хлама", скопившегося у меня.
Альбомы мои располагаются здесь http://vk.com/club58727567 .Там не все,но стараюсь,по мере возможности и наличию времени, выкладывать свою "макулатурку". Спрашивайте. что вам нужно,и,если такое есть в наличии и оно вам нужно, с удовольствием с вами обменяюсь или продам,если ничего нет на обмен.Выбирайте себе,на обмен,друзьям...
Пока ничего не покупаю,о том,когда буду покупать,сообщу отдельно
Здравствуйте! Есть постеры разных лет с Орейро, обменяю на Lost, пишите - сфоткаю!
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