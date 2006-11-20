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Чей плакат...
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Чей плакат вы бы хотели увидеть в следущем номере?
30 seconds to mars
46%
 46%  [ 13 ]
Tokio Hotel
10%
 10%  [ 3 ]
Jastin Bieber
14%
 14%  [ 4 ]
Linkin Park
21%
 21%  [ 6 ]
Китай
7%
 7%  [ 2 ]
Всего проголосовало : 28

Автор Сообщение
lyolika
Проверенный
Проверенный


Зарегистрирован: 20.08.2011
Был последний раз: 14.04.2012
Сообщения: 5871
Откуда: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 9:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КристяО писал(а):
гомесебиберстводисневское

Юля, ты изобрела отличное новое слово! Laughing Cool
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lyolika
Проверенный
Проверенный


Зарегистрирован: 20.08.2011
Был последний раз: 14.04.2012
Сообщения: 5871
Откуда: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 9:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты шлёшь на мэйл редакции просьбы напечатать своих?
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lyolika
Проверенный
Проверенный


Зарегистрирован: 20.08.2011
Был последний раз: 14.04.2012
Сообщения: 5871
Откуда: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 9:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КристяО писал(а):
канечно шлю.и не подному разу.а ты?

ни разу. И в смс не посылала, и бумажки не отправляла... Неэффективно это всё Sad
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lyolika
Проверенный
Проверенный


Зарегистрирован: 20.08.2011
Был последний раз: 14.04.2012
Сообщения: 5871
Откуда: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 9:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КристяО писал(а):
наверно Crying or Very sad
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
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amy_turunen
Проверенный
Проверенный


Зарегистрирован: 22.05.2009
Был последний раз: 22.07.2014
Сообщения: 5228
Откуда: Россия
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 11:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Tokio Hotel
2. Дневники вампира
3. Аврил
4. Paramore
5. Сумерки
6. Гарри Поттер
7. Evanescence
8. Деми/Селена/Майли/Эмили
9. HIM
10. Nightwish

Было бы неплохо, да?
_________________
http://public.fotki.com/lomena/
нужны целые журналы (либо статья+обложка) с Анджелиной Джоли.
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ДашунЭ*
Постоялец
Постоялец


Зарегистрирован: 03.11.2011
Был последний раз: 20.01.2014
Сообщения: 2891
Откуда: Владивосток
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 9:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу плакат необыкновенный с Леди Гага на 4 листа!!!
_________________
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KATYA
Постоялец
Постоялец


Зарегистрирован: 31.10.2009
Был последний раз: 15.04.2015
Сообщения: 3550
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 6:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу The Wanted Very Happy
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Eminem-ka



Зарегистрирован: 05.05.2012
Был последний раз: 22.01.2015
Сообщения: 23
Откуда: г.Новочеркасск
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 8:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эминем!Эминем!Эминем!Эминем!Эминем!Эминем!Эминем!Эминем!
_________________
=^_^=
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KATYA
Постоялец
Постоялец


Зарегистрирован: 31.10.2009
Был последний раз: 15.04.2015
Сообщения: 3550
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 3:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МакSим
The Wanted
Сверхъестественное
Дневники Вампира
Алексей Воробьёв
Стас Шуринс
Ричи Стриджини
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@ня Жв@чк@
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: 17.06.2011
Был последний раз: 18.05.2013
Сообщения: 112
Откуда: Новосибирск
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 5:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ke$ha
_________________
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MaRRRtisha
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 23.02.2013
Был последний раз: 21.10.2014
Сообщения: 285
Откуда: Беларусь, Минск
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 12:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДашунЭ* писал(а):
Хочу плакат необыкновенный с Леди Гага на 4 листа!!!

Мне б тож хотелось) А так я проголосовала за Китай, т.к. я бывшая их фанатка) Cool
_________________
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-Елена-



Зарегистрирован: 20.11.2006
Был последний раз: 04.12.2016
Сообщения: 34
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2016 1:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lost
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