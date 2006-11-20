журналов "Все звезды", "Ровесник", "Штучка" и журналов комиксов "GEN(Проект DIVINE RIGHT)", "Приключения Скуби-Ду", "Багз Банни и его друзья"



Чей плакат вы бы хотели увидеть в следущем номере? 30 seconds to mars 46% [ 13 ] Tokio Hotel 10% [ 3 ] Jastin Bieber 14% [ 4 ] Linkin Park 21% [ 6 ] Китай 7% [ 2 ] Всего проголосовало : 28



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lyolika









Зарегистрирован: 20.08.2011

Был последний раз: 14.04.2012

Сообщения: 5871

Откуда: Нижний Новгород ПроверенныйЗарегистрирован: 20.08.2011Был последний раз:Сообщения: 5871Откуда: Нижний Новгород

Добавлено: Чт Янв 26, 2012 9:46 pm Заголовок сообщения: КристяО писал(а): гомесебиберстводисневское

Юля, ты изобрела отличное новое слово! Юля, ты изобрела отличное новое слово!

lyolika









Зарегистрирован: 20.08.2011

Был последний раз: 14.04.2012

Сообщения: 5871

Откуда: Нижний Новгород ПроверенныйЗарегистрирован: 20.08.2011Был последний раз:Сообщения: 5871Откуда: Нижний Новгород

Добавлено: Чт Янв 26, 2012 9:51 pm Заголовок сообщения: А ты шлёшь на мэйл редакции просьбы напечатать своих?

lyolika









Зарегистрирован: 20.08.2011

Был последний раз: 14.04.2012

Сообщения: 5871

Откуда: Нижний Новгород ПроверенныйЗарегистрирован: 20.08.2011Был последний раз:Сообщения: 5871Откуда: Нижний Новгород

Добавлено: Чт Янв 26, 2012 9:53 pm Заголовок сообщения: КристяО писал(а): канечно шлю.и не подному разу.а ты?

ни разу. И в смс не посылала, и бумажки не отправляла... Неэффективно это всё ни разу. И в смс не посылала, и бумажки не отправляла... Неэффективно это всё

lyolika









Зарегистрирован: 20.08.2011

Был последний раз: 14.04.2012

Сообщения: 5871

Откуда: Нижний Новгород ПроверенныйЗарегистрирован: 20.08.2011Был последний раз:Сообщения: 5871Откуда: Нижний Новгород

Добавлено: Чт Янв 26, 2012 9:55 pm Заголовок сообщения: КристяО писал(а): наверно

amy_turunen









Зарегистрирован: 22.05.2009

Был последний раз: 22.07.2014

Сообщения: 5228

Откуда: Россия ПроверенныйЗарегистрирован: 22.05.2009Был последний раз:Сообщения: 5228Откуда: Россия

Добавлено: Пт Янв 27, 2012 11:39 pm Заголовок сообщения:

2. Дневники вампира

3. Аврил

4. Paramore

5. Сумерки

6. Гарри Поттер

7. Evanescence

8. Деми/Селена/Майли/Эмили

9. HIM

10. Nightwish



Было бы неплохо, да?

_________________

http://public.fotki.com/lomena/

нужны целые журналы (либо статья+обложка) с Анджелиной Джоли.

нужны целые журналы (либо статья+обложка) с Анджелиной Джоли. 1. Tokio Hotel2. Дневники вампира3. Аврил4. Paramore5. Сумерки6. Гарри Поттер7. Evanescence8. Деми/Селена/Майли/Эмили9. HIM10. NightwishБыло бы неплохо, да?_________________

ДашунЭ*









Зарегистрирован: 03.11.2011

Был последний раз: 20.01.2014

Сообщения: 2891

Откуда: Владивосток ПостоялецЗарегистрирован: 03.11.2011Был последний раз:Сообщения: 2891Откуда: Владивосток

Добавлено: Ср Фев 01, 2012 9:30 am Заголовок сообщения:

_________________

Хочу плакат необыкновенный с Леди Гага на 4 листа!!!_________________

KATYA









Зарегистрирован: 31.10.2009

Был последний раз: 15.04.2015

Сообщения: 3550

ПостоялецЗарегистрирован: 31.10.2009Был последний раз:Сообщения: 3550

Добавлено: Ср Фев 01, 2012 6:24 pm Заголовок сообщения: Хочу The Wanted

Eminem-ka







Зарегистрирован: 05.05.2012

Был последний раз: 22.01.2015

Сообщения: 23

Откуда: г.Новочеркасск Зарегистрирован: 05.05.2012Был последний раз:Сообщения: 23Откуда: г.Новочеркасск

Добавлено: Пт Июл 13, 2012 8:36 pm Заголовок сообщения:

_________________

Эминем!Эминем!Эминем!Эминем!Эминем!Эминем!Эминем!Эминем!_________________ =^_^=

KATYA









Зарегистрирован: 31.10.2009

Был последний раз: 15.04.2015

Сообщения: 3550

ПостоялецЗарегистрирован: 31.10.2009Был последний раз:Сообщения: 3550

Добавлено: Вс Июл 15, 2012 3:23 pm Заголовок сообщения: МакSим

The Wanted

Сверхъестественное

Дневники Вампира

Алексей Воробьёв

Стас Шуринс

Ричи Стриджини

@ня Жв@чк@









Зарегистрирован: 17.06.2011

Был последний раз: 18.05.2013

Сообщения: 112

Откуда: Новосибирск НовичокЗарегистрирован: 17.06.2011Был последний раз:Сообщения: 112Откуда: Новосибирск

Добавлено: Пн Фев 04, 2013 5:19 pm Заголовок сообщения:

_________________

Ke$ha_________________

MaRRRtisha









Зарегистрирован: 23.02.2013

Был последний раз: 21.10.2014

Сообщения: 285

Откуда: Беларусь, Минск НачинающийЗарегистрирован: 23.02.2013Был последний раз:Сообщения: 285Откуда: Беларусь, Минск

Добавлено: Пн Мар 25, 2013 12:25 pm Заголовок сообщения: ДашунЭ* писал(а): Хочу плакат необыкновенный с Леди Гага на 4 листа!!!

Мне б тож хотелось) А так я проголосовала за Китай, т.к. я бывшая их фанатка)

_________________

http://public.fotki.com/MaRRRtisha/ Мне б тож хотелось) А так я проголосовала за Китай, т.к. я бывшая их фанатка)_________________

-Елена-







Зарегистрирован: 20.11.2006

Был последний раз: 04.12.2016

Сообщения: 34



Добавлено: Вс Дек 04, 2016 1:48 pm Заголовок сообщения: Lost