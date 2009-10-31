Тема oreirofan(обязательно см. первое сообщение)

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oreirofan
Пользователь
Пользователь


Зарегистрирован: 07.03.2011
Был последний раз: 18.08.2016
Сообщения: 553
Откуда: Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 5:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mingagirl писал(а):
Привет, есть много твоих. Покупаешь или только обмен?

Сейчс обмен,если есть на что менят Laughing
_________________
В ДАННЫЙ МОМЕНТ ТОЛЬКО ПРОДАЮ, ВОЗМОЖЕН ОБМЕН (ПОДРОБНОСТИ В ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЯХ)
ОПЛАТУ ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО НА ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ
ГРУППА ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/club58727567
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oreirofan
Пользователь
Пользователь


Зарегистрирован: 07.03.2011
Был последний раз: 18.08.2016
Сообщения: 553
Откуда: Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 8:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заходим в группу http://vk.com/club58727567
_________________
В ДАННЫЙ МОМЕНТ ТОЛЬКО ПРОДАЮ, ВОЗМОЖЕН ОБМЕН (ПОДРОБНОСТИ В ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЯХ)
ОПЛАТУ ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО НА ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ
ГРУППА ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/club58727567
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oreirofan
Пользователь
Пользователь


Зарегистрирован: 07.03.2011
Был последний раз: 18.08.2016
Сообщения: 553
Откуда: Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 2:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давненько сюда не заходила Smile
Избавляюсь от остатков инфы и плакатов,которые остались у меня.Спрашивайте,что вам нужно,возможно что-то осталось.
Приоритет - продажа, обмен на определенных условиях (подробности в ЛС).
_________________
В ДАННЫЙ МОМЕНТ ТОЛЬКО ПРОДАЮ, ВОЗМОЖЕН ОБМЕН (ПОДРОБНОСТИ В ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЯХ)
ОПЛАТУ ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО НА ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ
ГРУППА ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/club58727567
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KATYA
Постоялец
Постоялец


Зарегистрирован: 31.10.2009
Был последний раз: 15.04.2015
Сообщения: 3550
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 10:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с МакSим только одна статья осталась? Sad
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oreirofan
Пользователь
Пользователь


Зарегистрирован: 07.03.2011
Был последний раз: 18.08.2016
Сообщения: 553
Откуда: Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 10:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KATYA писал(а):
с МакSим только одна статья осталась? Sad

На сколько помню,да, только одна.Остатки роскоши,так сказать.Может еще и плакаты есть,но у тебя наверняка такие уже есть.
_________________
В ДАННЫЙ МОМЕНТ ТОЛЬКО ПРОДАЮ, ВОЗМОЖЕН ОБМЕН (ПОДРОБНОСТИ В ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЯХ)
ОПЛАТУ ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО НА ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ
ГРУППА ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/club58727567
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oreirofan
Пользователь
Пользователь


Зарегистрирован: 07.03.2011
Был последний раз: 18.08.2016
Сообщения: 553
Откуда: Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 7:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень давно сюда не заходила. По прежнему избавляюсь от остатков инфо, которые у меня остались. Заходите в мою группу в ВК http://vk.com/collectingtogether, возможно там найдется что-то для вас. Так же разбираю свои коллекции,что-то из них тоже будет выставляться на продажу/обмен.
На данный момент из моих коллекций разобраны

Гарри Поттер
http://vk.com/album-58727567_219322538
Зачарованные
http://vk.com/album-58727567_215241220
Кристина Агилера
http://vk.com/album-58727567_219321886

--------------------------------------------------------------------------------

ТО,ЧТО Я ИЩУ (НАЖАТЬ НА ФОТО)


_________________
В ДАННЫЙ МОМЕНТ ТОЛЬКО ПРОДАЮ, ВОЗМОЖЕН ОБМЕН (ПОДРОБНОСТИ В ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЯХ)
ОПЛАТУ ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО НА ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ
ГРУППА ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/club58727567
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oreirofan
Пользователь
Пользователь


Зарегистрирован: 07.03.2011
Был последний раз: 18.08.2016
Сообщения: 553
Откуда: Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 3:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продаю коллекции

• Beyonce http://vk.com/album-58727567_230244539
• Charmed http://vk.com/album-58727567_215241220
• Fall Out Boy http://vk.com/album-58727567_222328681
• Harry Potter http://vk.com/album-58727567_219322538
• Jennifer Lopez http://vk.com/album-58727567_219323537
• Kylie Minogue http://vk.com/album-58727567_230418899
• Madonna http://vk.com/album-58727567_225982559
• My Chemical Romance http://vk.com/album-58727567_222327891
• Panic!At the disco http://vk.com/album-58727567_183396761
• Shakira http://vk.com/album-58727567_219322546

Так же распродаю остатки плакатов и статей, моя группа http://vk.com/collectingtogether
Возможен обмен на ОРЕЙРО или ДОКТОР КТО (нужны плакаты из журнала Сериал).
_________________
В ДАННЫЙ МОМЕНТ ТОЛЬКО ПРОДАЮ, ВОЗМОЖЕН ОБМЕН (ПОДРОБНОСТИ В ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЯХ)
ОПЛАТУ ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО НА ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ
ГРУППА ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/club58727567
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Michelle



Зарегистрирован: 25.11.2016
Был последний раз: 25.11.2016
Сообщения: 3
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2016 10:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Есть что-нибудь с Мишель Родригес?
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