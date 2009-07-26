Продаю инфо из прессы

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Автор Сообщение
Тася
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 26.07.2009
Был последний раз: 28.08.2016
Сообщения: 272
Откуда: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 5:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновления в альбомах. Спрашивайте своих. Выложу, если есть
http://vk.com/album-47121565_183377430
_________________
Предлагаю всем интересующимся информацию об их кумирах из русской и зарубежной прессы
http://public.fotki.com/tasy0326/
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Тася
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 26.07.2009
Был последний раз: 28.08.2016
Сообщения: 272
Откуда: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 10:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большие обновления в альбомах. Спрашивайте своих. Выложу есть есть
http://vk.com/albums-47121565
_________________
Предлагаю всем интересующимся информацию об их кумирах из русской и зарубежной прессы
http://public.fotki.com/tasy0326/
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Тася
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 26.07.2009
Был последний раз: 28.08.2016
Сообщения: 272
Откуда: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 11:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большие обновления. Распродажа
http://vk.com/album-47121565_204109056
_________________
Предлагаю всем интересующимся информацию об их кумирах из русской и зарубежной прессы
http://public.fotki.com/tasy0326/
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Тася
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 26.07.2009
Был последний раз: 28.08.2016
Сообщения: 272
Откуда: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 10:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большие обновления в альбомах. Спрашивайте своих. Выложу, если есть
_________________
Предлагаю всем интересующимся информацию об их кумирах из русской и зарубежной прессы
http://public.fotki.com/tasy0326/
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tanyam



Зарегистрирован: 25.12.2014
Был последний раз: 14.03.2016
Сообщения: 25
Откуда: Красноярск
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 12:48 pm    Заголовок сообщения: Олсен Ответить с цитатой
А с олсен все сколько стоит? tanyam369@mail.ru
Можно ответ на почту
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Тася
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 26.07.2009
Был последний раз: 28.08.2016
Сообщения: 272
Откуда: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 8:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень много обновлений и не выложенного. спрашивайте своих. Выложу, если есть
_________________
Предлагаю всем интересующимся информацию об их кумирах из русской и зарубежной прессы
http://public.fotki.com/tasy0326/
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Тася
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 26.07.2009
Был последний раз: 28.08.2016
Сообщения: 272
Откуда: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 11:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много нового. Если что-то не нашла - спрашивайте своих. Выложу, если есть
http://vk.com/albums-47121565
_________________
Предлагаю всем интересующимся информацию об их кумирах из русской и зарубежной прессы
http://public.fotki.com/tasy0326/
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Тася
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 26.07.2009
Был последний раз: 28.08.2016
Сообщения: 272
Откуда: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2016 1:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень много обновлений в альбомах. еще больше не выложено. Есть старое, редкое, русское, зарубежное, также свежая пресса. Спрашивайте своих. Тотальная распродажа
http://vk.com/albums-47121565
Если что-то нужно -пишите в комментариях
_________________
Предлагаю всем интересующимся информацию об их кумирах из русской и зарубежной прессы
http://public.fotki.com/tasy0326/
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Тася
Начинающий
Начинающий


Зарегистрирован: 26.07.2009
Был последний раз: 28.08.2016
Сообщения: 272
Откуда: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 8:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много нового в альбомах и много не выложено. Спрашивайте своих звезд. Делаю подборки на заказ. Распродажа.
_________________
Предлагаю всем интересующимся информацию об их кумирах из русской и зарубежной прессы
http://public.fotki.com/tasy0326/
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