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One Direction, продам или обменяю на BVB

 
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Автор Сообщение
Sorara
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: 02.02.2011
Был последний раз: 17.08.2016
Сообщения: 71
Откуда: Москва
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2016 8:45 pm    Заголовок сообщения: One Direction, продам или обменяю на BVB Ответить с цитатой
Набралось много постеров с 1 D, буду рада продать по 15 р за 1 стр или поменять на Black Veil Brides.

Отправка только заказными письмами по которым можно проследить отправку и получение, с приложением фото чека об отправке.

Обмен только по Москве, или если вы оплатите мне почту, то в другие города тоже.

Вот что есть. Все идеального качества. Были еще постеры, если я их не выкинула, то позже приложу фотографии.



_________________
http://public.fotki.com/Pogreb/
Там не все, так что спрашивайте своих.
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