Sorara









Зарегистрирован: 02.02.2011

Был последний раз: 17.08.2016

Сообщения: 71

Откуда: Москва НовичокЗарегистрирован: 02.02.2011Был последний раз:Сообщения: 71Откуда: Москва



Добавлено: Пн Окт 31, 2016 8:45 pm Заголовок сообщения: One Direction, продам или обменяю на BVB



Отправка только заказными письмами по которым можно проследить отправку и получение, с приложением фото чека об отправке.



Обмен только по Москве, или если вы оплатите мне почту, то в другие города тоже.



Вот что есть. Все идеального качества. Были еще постеры, если я их не выкинула, то позже приложу фотографии.







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http://public.fotki.com/Pogreb/

Там не все, так что спрашивайте своих. Там не все, так что спрашивайте своих. Набралось много постеров с 1 D, буду рада продать по 15 р за 1 стр или поменять на Black Veil Brides.Отправка только заказными письмами по которым можно проследить отправку и получение, с приложением фото чека об отправке.Обмен только по Москве, или если вы оплатите мне почту, то в другие города тоже.Вот что есть. Все идеального качества. Были еще постеры, если я их не выкинула, то позже приложу фотографии._________________