Наташка23







Зарегистрирован: 13.09.2016

Был последний раз: 13.09.2016

Сообщения: 1





Добавлено: Вт Сен 13, 2016 8:27 pm Заголовок сообщения: Игорь Азаров вернул мне любовь Девушки, знаете, как я боролась за своего любимого? Мне очень помог сайт: http://igormag.jimdo.com/ , на котором я нашла сильного и честного мага Игоря Азарова. Не верьте в клевету про него, это пишут не порядочные подлые люди - шарлатаны Грос, которые только и умеют обливать грязью честных людей. Мне повезло, я не поверила в эту клевету, тем боле, что хороших отзывов про него больше. Я написала Игорю письмо, в нем рассказав о своей проблеме. И получила полную диагностику, что парень запутался в своих чувствах, и что Игорь берется мне помочь. В итоге через две недели парень сам начал ко мне тянутся, мы общались, смахиваем просто по-дружески, а потом он снова предложил встречаться. Я очень счастлива, что доверила свою судьбу Игорю...