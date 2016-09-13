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Игорь Азаров вернул мне любовь

 
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Автор Сообщение
Наташка23



Зарегистрирован: 13.09.2016
Был последний раз: 13.09.2016
Сообщения: 1
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2016 8:27 pm    Заголовок сообщения: Игорь Азаров вернул мне любовь Ответить с цитатой
Девушки, знаете, как я боролась за своего любимого? Мне очень помог сайт: http://igormag.jimdo.com/ , на котором я нашла сильного и честного мага Игоря Азарова. Не верьте в клевету про него, это пишут не порядочные подлые люди - шарлатаны Грос, которые только и умеют обливать грязью честных людей. Мне повезло, я не поверила в эту клевету, тем боле, что хороших отзывов про него больше. Я написала Игорю письмо, в нем рассказав о своей проблеме. И получила полную диагностику, что парень запутался в своих чувствах, и что Игорь берется мне помочь. В итоге через две недели парень сам начал ко мне тянутся, мы общались, смахиваем просто по-дружески, а потом он снова предложил встречаться. Я очень счастлива, что доверила свою судьбу Игорю...
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